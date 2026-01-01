2026 Ocak en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte güncel emekli promosyon listesi...
Ocak ayı itibariyle bankaların emekli promosyon kampanyaları merak ediliyor. Emekli maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler TEB, Ziraat, Halkbank, Garanti, İş bankası ve diğer bankaların promosyon tutarını araştırıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 30 bin TL'yi aşan ödemeler gündeme geliyor. Peki, 2026 Ocak en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? İşte güncel emekli promosyon kampanyası...
Bankalar, 2026 yılı için emeklilere yönelik promosyon kampanyalarına devam ediyor. Maaşını taşımak isteyen emekliler, en yüksek promosyonu veren bankayı araştırıyor.
Peki, 2026’da hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor ve ne kadar ödeme yapıyor?
İşte TEB, Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi promosyon tutarlar...
GARANTİ BANKASI
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
