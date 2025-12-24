Milyonların gözü Ocak’ta: 2026 memur zammı hesaplama tablosu; en düşük maaş ne kadar olacak?
Milyonlarca emekçinin ve işverenin merakla beklediği asgari ücret, 28.075 TL olarak açıklandı. Bu açıklamanın ardından gözler memur cephesine çevrildi. Peki Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak? İşte en düşük maaşa kadar kalem kalem hesap tablosu…
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, kamuoyunun odak noktası Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışa çevrildi. 2026 yılı Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına uygulanacak olan yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı, 6 aylık enflasyon farkıyla birleşerek nihai oranı oluşturacak.
3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisi ise bu denklemin son parçasını tamamlayacak.
KASIM AYI ENFLASYON VE ZAM ORANLARI
ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak kaydedilirken, aylık artış yüzde 0,87 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler ışığında, Kasım ayı itibarıyla memur maaşlarındaki kümülatif enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak netleşti.