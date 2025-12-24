Milyonların gözü Ocak’ta: 2026 memur zammı hesaplama tablosu; en düşük maaş ne kadar olacak?

Temmuz 2025 döneminde 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı için yeni tahminler de gelmeye başladı. Eğer 2025 yılı toplam enflasyonu yüzde 31 seviyesinde tamamlanırsa, Ocak ayında memurlara yapılacak toplam zam oranının yüzde 18,70 civarında olması bekleniyor.