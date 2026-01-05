2026 Ocak mühendis maaşları ne kadar oldu? Güncel mühendis maaşları

GÜNCEL MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Sınıflandırma ve derece bazında bakıldığında en dikkat çekici değişim 1/4 derecedeki mühendislerde görüldü. 2025 yılının Aralık ayında 78.200 TL seviyesinde olan bir mühendisin maaşı, yeni zam oranıyla birlikte Ocak 2026 döneminde 92.745 TL’ye yükseldi. Bu artış, Ar-Ge, yazılım, inşaat ve elektrik gibi teknik alanlarda çalışan uzmanlar için yeni yılın ilk mali tablosunu ortaya çıkardı.