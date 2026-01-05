2026 Ocak mühendis maaşları ne kadar oldu? Güncel mühendis maaşları
TÜİK’in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve mühendis maaşları da belli oldu. Milyonlarca kişi kira artış oranlarını merak ederken, TÜFE oranları göre ocak ayı kira artışı netleşti. Bununla beraber milyonlarca mühendisin gözü de enflasyon farkı sonrası ortaya çıkan maaş zam oranına çevrildi. Peki 2026 güncel mühendis maaşları ne kadar oldu, gelin detaylara yakından göz atalım…
Aralık 2025 enflasyonunun %0,89 olarak açıklanmasıyla yıllık enflasyon %30,89 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler ışığında, kamu sektöründe çalışan mühendislerin Ocak 2026 itibarıyla alacağı net maaşlar da kesinleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri %12,19 oranında zam alırken, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil edilen memur zam oranı %18,60 olarak hesaplandı.
GÜNCEL MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Sınıflandırma ve derece bazında bakıldığında en dikkat çekici değişim 1/4 derecedeki mühendislerde görüldü. 2025 yılının Aralık ayında 78.200 TL seviyesinde olan bir mühendisin maaşı, yeni zam oranıyla birlikte Ocak 2026 döneminde 92.745 TL’ye yükseldi. Bu artış, Ar-Ge, yazılım, inşaat ve elektrik gibi teknik alanlarda çalışan uzmanlar için yeni yılın ilk mali tablosunu ortaya çıkardı.