2026 Şubat emekli promosyonu ne kadar? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi ile emekli promosyonu banka kampanyaları 2026 Şubat ayında da gündemde yer almaya devam ediyor. TÜİK'in verilerine göre 5 aylık enflasyon, temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında milyonlarca SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında yapılan zamla beraber kamu ve özel bankalar da emekli promosyon tutarlarını yükseltti. Emekli promosyonu 2026, kamu ve özel bankalar tarafından Aralık ayında 30 bin TL'ye yaklaşan tutarlarla yeniden güncellendi.