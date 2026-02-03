2026 Şubat emekli promosyonu ne kadar? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
Emekli promosyonu 2026 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi başta kamu bankaları olmak üzere tüm özel bankalar ile beraber araştırılıyor. Şubat ayı emekli banka promosyon tutarları belli oldu. 2026 Şubat ayında en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılması ve SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşmesiyle beraber en yüksek emekli promosyonu 2026 veren bankalar listesi gündeme geldi. Peki, 2026 Şubat ayı emekli promosyonu ne kadar, en yüksek veren banka hangisi? İşte, SSK, Bağkur emekliye en yüksek promosyon veren bankalar...
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi ile emekli promosyonu banka kampanyaları 2026 Şubat ayında da gündemde yer almaya devam ediyor. TÜİK'in verilerine göre 5 aylık enflasyon, temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yarısında milyonlarca SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında yapılan zamla beraber kamu ve özel bankalar da emekli promosyon tutarlarını yükseltti. Emekli promosyonu 2026, kamu ve özel bankalar tarafından Aralık ayında 30 bin TL'ye yaklaşan tutarlarla yeniden güncellendi.
Peki, Şubat ayı emekli promosyonu ne kadar, en yüksek veren banka hangisi?
İşte, 2026 emekli promosyonu veren bankalar ve güncel kampanyaları...
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.