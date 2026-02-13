2026 Şubat sıfır otomobil kampanyaları: Hangi markada ne kadar indirim var? İşte güncel liste...
Şubat ayına özel sıfır otomobil kampanyaları devreye alındı. Otomotiv firmaları, araç almak isteyenlere yüzde 0 faizli kredi seçenekleri, 12 aya varan taksit imkânı ve peşin ödemelerde nakit indirim avantajları sunuyor. İşte 2026 Şubat dönemine ait güncel sıfır araç kampanyaları…
Şubat ayıyla birlikte sıfır otomobil kampanyaları uygulanmaya başlandı. Markalar, araç satın almak isteyenler için 0 faizli kredi seçenekleri, 12 aya kadar vade imkânı ve nakit indirim alternatifleri sunuyor.
İşte, 2026 Şubat sıfır otomobil kampanyaları ve ayrıntılı ödeme planı...
MG
MG HS Luxury
Anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 540 bin TL
MG7
500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi veya 155 bin TL’ye varan nakit indirim
MG7 Excellence
2 milyon 950 bin TL (nakit indirimli fiyat)
MG7 Excellence Red Edition (kırmızı Alcantara iç döşeme)
3 milyon 80 bin TL (nakit indirimli fiyat)
FIAT
FIAT Scudo Van
1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Scudo Combi / Combimix
1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Ulysse
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Doblo Combi
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Doblo Cargo
750 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi