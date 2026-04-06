2026 Temmuz emekli maaşı hesaplama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emekli zammı için üçüncü veri geçtiğimiz hafta cuma günü belli oldu. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli maaşı için hesaplar yeniden yapıldı. Yılın ilk çeyreğinden maaşlara yansıyacak zam yüzde 10,04 oldu. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte emekliye zam sürecinde yeni hesap...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı enflasyonu açıklamasıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR ile memur ve memur emeklileri aylıklarına ilişkin temmuz zam oranları da şekillenmeye başladı. Mart ayı enflasyonun yüzde 1.94 olmasıyla emeklinin cebine yüzde 10.4'lük zam şimdiden girmiş durumda.
İşte emekli zammı için yeni hesap... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Beklenti anketleri ilk beş aylık enflasyon oranının yüzde 14.05'e ulaşacağını ortaya koyarken, haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte ilk 6 aylık enflasyon oranın yüzde 16'ya ulaşabileceği hesaplanıyor. Uzmanlar, savaş koşulları nedeniyle enflasyon rakamının yukarı yönlü revize edilebileceğini değerlendiriyor.
2026'YA NASIL BAŞLADILAR?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.19 zam oranıyla, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18.6 zam ve 1000 TL aylık artışıyla yıla başlamıştı. En düşük emeklilik aylığı ise kanuni değişiklikle 20 bin TL'ye yükseltilmişti.