2026 yılı ilk mevduat faizleri açıklandı: 2 milyon ve 5 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesinin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi. Politika faizinin yüzde 38 seviyesine çekilmesiyle birlikte, özellikle yüksek tutarlı birikimi olan yatırımcılar için getiriler merak konusu oldu. Bu kapsamda, 2 milyon TL ve 5 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazançlar yeniden hesaplandı. Peki 2 milyon TL ve 5 milyon TL’nin 32 günlük vadede mevduat faiz getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında politika faizini 150 baz puan düşürme kararı, mevduat piyasasında yeni bir denge arayışını beraberinde getirdi. Faizin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmesiyle birlikte, tasarruf sahipleri bankaların sunduğu güncel mevduat oranlarını yakından takip etmeye başladı.
TCMB’nin faiz indirimine gitmesinin ardından bankalar, vadeli mevduat ürünlerinde faiz oranlarını aşağı yönlü güncelledi. Bu gelişmeyle birlikte özellikle 2 milyon TL ve 5 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimler için sunulan kısa vadeli mevduat getirilerinde belirgin değişiklikler dikkat çekti.
Tasarruf sahipleri, yeni oranlarla birlikte hangi bankanın daha avantajlı getiri sunduğunu yakından izlemeye başladı. Peki 2 milyon TL ve 5 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri ne kadar oldu?