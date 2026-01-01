2026 yılı MTV, IMEİ kaydı, ehliyet, yurt dışı çıkış ve pasaport harcı ne kadar oldu?

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 2026 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı. 2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşmişti.

Yeniden Değerleme Oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da yenilendi.