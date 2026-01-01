2026 yılı MTV, IMEİ kaydı, ehliyet, yurt dışı çıkış ve pasaport harcı ne kadar oldu?
Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 4 bin 103 lira, A sınıfı sürücü belgesi harcı 2 bin 239,9 lira, B sınıfı sürücü belgesi harcı 6 bin 754,60 lira oldu. Öte yandan yolcu beraberinde getirilen telefonlara ilişkin harç 54 bin 258 liraya yükseldi. Yurt dışına çıkacak yolculardan alınan harç tutarı 1250 liraya yükseldi.
Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere bazı vergi ve harçlar Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 2026 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı. 2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşmişti.
Yeniden Değerleme Oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da yenilendi.