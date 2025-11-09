2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni enflasyon tahminini açıklamasının ardından asgari ücrette de hesaplar değişti. Asgari ücrette yüzde 35'e dayanan zam oranlarından bahsediliyor. Peki, olası senaryolar neler? 2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışanı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammında sona yaklaşıldı. Yeni yıl için geri sayımın başlamasıyla birlikte asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da merak konusu oldu.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yılın 4. Enflasyon Raporu’nu açıkladı.
Ağustos ayında yüzde 25-29 aralığında açıklanan 2025 yılı enflasyon beklentisi, bu defa yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı.