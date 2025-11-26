2026’da asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar…

HANGİ ZAM TAHMİNİ ÖNE ÇIKIYOR?

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde en kuvvetli senaryolardan biri olarak yüzde 30'luk zam öne çıkıyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre refah payının eklenmesiyle birlikte asgari ücretin 30 bin TL seviyesine ulaşabileceği konuşuluyor.