2026’da asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar…
Milyonca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısına ve hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var? İşte asgari ücret için zam senaryoları...
2026 yılı asgari ücret zammıyla ilgili geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın dikkatle takip ettiği süreç, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla pazarlık usulüyle yürütülecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı başında açıklayacağı yıl sonu enflasyon verisi sonrası zam oranına ilişkin beklentiler daha da netleşecek.
HANGİ ZAM TAHMİNİ ÖNE ÇIKIYOR?
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde en kuvvetli senaryolardan biri olarak yüzde 30'luk zam öne çıkıyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre refah payının eklenmesiyle birlikte asgari ücretin 30 bin TL seviyesine ulaşabileceği konuşuluyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Aralık ayı boyunca sürecek görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın son günlerinde yeni rakamı açıklayacak. Geçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 oranında artırılmıştı. 2025 yılı için bir işçi adına aylık brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net ise 22.104,67 TL olarak belirlenmişti.