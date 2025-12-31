2026’da emeklileri bekleyen riskler: 7 maddede kritik tablo
Emekli zammı için 6 aylık toplam enflasyon oranının ortaya çıkmasına sayılı günler kala Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik sosyal medya hesabından 2026 yılında emekliyi bekleyen riskleri sıraladı.
Aralık ayına ilişkin enflasyon verileri 5 Ocak’ta açıklanacak. Bu verilerle birlikte memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranları da netleşmiş olacak.
Çalışma yaşamı alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Aziz Çelik, kaleme aldığı değerlendirmede 2026 yılında emeklileri bekleyen tabloyu ele aldı.
Ekonomi yönetiminin yeni yılda da sıkı politikalarını sürdüreceğini vurgulayan Çelik, 2025’in ikinci yarısında resmi enflasyonun yüzde 12 seviyesinde gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak zam oranlarını ve emekli maaşlarına yansıyabilecek olası artışları paylaştı.