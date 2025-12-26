  1. Ekonomim
  4. 2026'da en çok yükselmesi beklenen hisseler belli oldu! İşte favori hisselerin hedef fiyatları

2026'da getiri potansiyeli en yüksek hisse senetleri belli oldu. İşte aracı kurumların 2026 için belirlediği favori hisseler...

ForInvest Haber 27 aracı kurum ve bankanın raporlarını inceledi ve 2026 yılının en çok kar etmesi bekelenen hisselerini sıraladı.

Değerlendirme en az 5 aracı kurumun değerlendirdiği hisseler baz alındı. 

1- Sabancı Holding (SAHOL)

Yapılan Tahmin Sayısı: 8

Hedef Fiyat Ortalaması: 154,57 TL

Son İşlem Fiyatı: 84,50 TL

Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde -8,72

Getiri Potansiyeli: Yüzde 82,92

2- Galata Wind Enerji (GWIND)

Yapılan Tahmin Sayısı: 7

Hedef Fiyat Ortalaması: 42,93 TL

Son İşlem Fiyatı: 24,06 TL

Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde -26,80

Getiri Potansiyeli: Yüzde 78,43

