2026'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zam senaryosu

Geçtiğimiz dönemde en düşük emekli aylığı 12.500 TL’den 16.881 TL’ye yükseltilmişti. Enflasyonun 16 ay sonra eylül ayında yükselişle geçmesiyle en düşük emekli maaşına ne kadar zam geleceği merak ediliyor.