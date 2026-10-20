2027 asgari ücret ne kadar olacak? Net rakam ortaya çıktı

Bütçe öngörülerinde, çalışanlara sağlanan vergi istisnası desteğinin 2027 yılında 1 trilyon 460 milyar TL’ye çıkarılması planlanıyor. 2026 bütçesinde bu kalem için ayrılan yaklaşık 1 trilyon 92 milyar TL ile karşılaştırıldığında, öngörülen artış yüzde 33,7’ye ulaşıyor.