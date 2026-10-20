2027 asgari ücret ne kadar olacak? Net rakam ortaya çıktı
2027 yılında asgari ücretin ne kadar artacağı merak edilirken, bütçe teklifindeki veriler olası zam oranlarına ilişkin ilk ipuçlarını ortaya koydu. Çalışanlara yönelik vergi istisnası desteğinde öngörülen yüzde 33,7’lik artış, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
2027 yılına yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücret zammı yer alıyor. Yeni yıl için hazırlanan bütçe teklifindeki dikkat çekici bir rakam ise gelecek yıl yapılabilecek artışa ilişkin beklentileri gündeme taşıdı.
Bütçe öngörülerinde, çalışanlara sağlanan vergi istisnası desteğinin 2027 yılında 1 trilyon 460 milyar TL’ye çıkarılması planlanıyor. 2026 bütçesinde bu kalem için ayrılan yaklaşık 1 trilyon 92 milyar TL ile karşılaştırıldığında, öngörülen artış yüzde 33,7’ye ulaşıyor.
Bütçe teklifindeki bu oran, asgari ücrete de benzer bir oranda artış yapılabileceği yönündeki hesaplamaları gündeme taşıdı.