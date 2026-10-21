2027 asgari ücret zammı için dikkat çeken tahmin: Ünlü ekonomist net oran verdi

Bayram, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini, 2027 yılı için enflasyon hedefinin ise yüzde 21 olduğunu söyledi. Bu iki oranın ortalamasının yüzde 25'e karşılık geldiğini belirten Bayram, benzer bir hesaplama yönteminin uygulanması durumunda bu oranda bir artışın gündeme gelebileceğini ifade etti.