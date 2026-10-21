2027 asgari ücret zammı için dikkat çeken tahmin: Ünlü ekonomist net oran verdi
2027 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, Ekonomist Muhammet Bayram olası artış senaryolarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bayram, ücret zammının yanı sıra vergi indirimi, kira yardımı ve çocuk sayısına göre sosyal destek gibi önerileri de gündeme getirdi.
2027 yılı asgari ücret zammına ilişkin olası senaryolar gündeme gelmeye başladı. Artan hayat pahalılığı ve çalışanların alım gücündeki değişim tartışılırken, yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu.
Ekonomist Muhammet Bayram, 2027 yılı asgari ücret artışının yüzde 30 seviyesinde olabileceğini öngördü. Bayram, ücret zammının yanı sıra vergi yükünün azaltılması ve çalışanlara yönelik sosyal desteklerin artırılmasının da önem taşıdığını vurguladı.
ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİ SENARYO
Mevcut asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak esas alan Bayram, yıl sonu enflasyon beklentisi ile 2027 yılı enflasyon hedefi üzerinden iki ayrı zam senaryosunu değerlendirdi.
Bayram, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini, 2027 yılı için enflasyon hedefinin ise yüzde 21 olduğunu söyledi. Bu iki oranın ortalamasının yüzde 25'e karşılık geldiğini belirten Bayram, benzer bir hesaplama yönteminin uygulanması durumunda bu oranda bir artışın gündeme gelebileceğini ifade etti.