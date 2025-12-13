2075 yılında hangi ülkenin ekonomisi ne durumda olacak? İşte Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü
Goldman Sachs’ın uzun vadeli projeksiyonlarına göre 2075 yılında küresel ekonomik dengeler köklü biçimde değişecek. Bugünün gelişmekte olan ülkeleri üst sıralara tırmanırken, Türkiye de dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacak.
Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, 2075 yılına ilişkin ekonomik büyüklük tahminlerini açıkladı; rapor, dünya ekonomisinde güç merkezlerinin kayacağını ve Türkiye’nin dikkat çekici bir ekonomik ölçeğe ulaşacağını ortaya koydu.
