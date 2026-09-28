21 hisse yüzde 10 geriledi, 4 hisse tavan yaptı! İşte borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 306,59 puan azalırken toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 3,31 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü değer yitirirken en fazla kaybettiren yüzde 8,73 ile finansal kiralama faktoring oldu.

İşte taban yapan hisseler...