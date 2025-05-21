21 hisse yatırımcısını sevindirdi, 6 hisse üzdü! Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı
21 Mayıs Çarşamba günü Borsa İstanbul’da en çok yükselen ve düşen hisseler açıklandı. Bazı hisseler tavan yaptı, bazıları ise taban fiyattan günü kapattı.
Borsada 21 Mayıs Çarşamba işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 1,21 düşüşle 9398,93 puandan kapanış yaptı. Seansı 21 hisse tavan, 6 hisse ise taban fiyattan tamamladı.
İşte çarşamba günü en çok düşen hisseler...
1 | 21
10 - Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)
Kapanış fiyatı: 118,10 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -7,52
2 | 21