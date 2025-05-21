  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 21 hisse yatırımcısını sevindirdi, 6 hisse üzdü! Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı

21 hisse yatırımcısını sevindirdi, 6 hisse üzdü! Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı

21 Mayıs Çarşamba günü Borsa İstanbul’da en çok yükselen ve düşen hisseler açıklandı. Bazı hisseler tavan yaptı, bazıları ise taban fiyattan günü kapattı.

21 hisse yatırımcısını sevindirdi, 6 hisse üzdü! Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı - Sayfa 1

Borsada 21 Mayıs Çarşamba işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 1,21 düşüşle 9398,93 puandan kapanış yaptı. Seansı 21 hisse tavan, 6 hisse ise taban fiyattan tamamladı.

İşte çarşamba günü en çok düşen hisseler...

1 | 21
21 hisse yatırımcısını sevindirdi, 6 hisse üzdü! Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı - Sayfa 2

10 - Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)
Kapanış fiyatı: 118,10 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -7,52

2 | 21
21 hisse yatırımcısını sevindirdi, 6 hisse üzdü! Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı - Sayfa 3

9 - Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO)
Kapanış fiyatı: 6,70 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -8,34

3 | 21
21 hisse yatırımcısını sevindirdi, 6 hisse üzdü! Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı - Sayfa 4

8 - DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)
Kapanış fiyatı: 40,22 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -8,55

4 | 21