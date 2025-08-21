22 bin TL taksitle ev sahibi olunacak: İşte ödeme koşulları!
Düşen faiz oranları ve sabit taksitlerle ev alma dönemi başladı. Kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olmak isteyenlere bazı evler fırsat sunmaya devam ediyor. Küçük peşinatla uygun taksitler ev hayalini gerçeğe dönüştürüyor.
Türkiye'de konut satışlarının her ay yükselişi, Merkez Bankası'nın tedrici faiz indirimleriyle birleşince mevduatın cazibesi azalttı.
Uzun süredir yüksek faizle kazanç sağlayan mudiler, paralarını katlama döneminin sonuna yaklaşırken gözlerini emlak, altın ve diğer yatırım araçlarına çeviriyor.
Önümüzdeki diğer faiz toplantılarında da Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi beklentisi artıyor. Bu da başka bir deyişle Türk Lirası mevduatın getirisinin düşmesi anlamına geliyor ve paranın diğer yatırım alanlarına kaymasına neden oluyor.