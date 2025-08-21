22 bin TL taksitle ev sahibi olunacak: İşte ödeme koşulları!

Önümüzdeki diğer faiz toplantılarında da Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi beklentisi artıyor. Bu da başka bir deyişle Türk Lirası mevduatın getirisinin düşmesi anlamına geliyor ve paranın diğer yatırım alanlarına kaymasına neden oluyor.