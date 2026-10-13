23 bin 552 TL alan emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni hesap
Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığının, Ocak 2027'de ne kadar olacağı merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında gözler TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine çevrildi. İlk 3 aylık verilerle zam oranı şekillenirken, yıl sonu enflasyon tahminleri de yeni maaşlara ilişkin beklentilere ışık tutuyor. Peki, en düşük emekli aylığı Ocak 2027'de kaç TL olacak? İşte olası zam oranları ve masadaki hesaplamalar...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Ocak 2027 zammına çevrildi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle ilk 3 aylık zam oranı ortaya çıkarken, kesin oran için geriye 3 aylık veri kaldı. Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminleri ise emekli maaşlarına yapılacak artış konusunda önemli ipuçları sunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu. Enflasyon, yılın başından bu yana yüzde 24,32, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 olarak kaydedildi.
TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 arttı. Böylece üç aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için şimdiden oluşan artış oranını ortaya koydu. Ancak kesin zam oranı, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.