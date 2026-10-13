23 bin 552 TL alan emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni hesap

Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 5,57'lik artış hesabına göre yaklaşık 24 bin 864 TL seviyesine yükseliyor. Bu tutar, mevcut enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamayı yansıtırken, ocak ayında uygulanacak nihai aylık henüz belli değil.