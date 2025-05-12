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  4. 24 hisse için toplam 73 hedef fiyat açıklandı! Bim, Migros, Pegasus, Şişecam, Halkbank, Turkcell...

24 hisse için toplam 73 hedef fiyat açıklandı! Bim, Migros, Pegasus, Şişecam, Halkbank, Turkcell...

2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından aracı kurumlar, 24 hisseye yönelik toplam 73 adet hedef fiyat paylaşarak yeni döneme dair beklentilerini revize etti.

24 hisse için toplam 73 hedef fiyat açıklandı! Bim, Migros, Pegasus, Şişecam, Halkbank, Turkcell... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 12 Mayıs pazartesi günü için aracı kurumlardan 24 hisse için 73 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…

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24 hisse için toplam 73 hedef fiyat açıklandı! Bim, Migros, Pegasus, Şişecam, Halkbank, Turkcell... - Sayfa 2

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 206,00 TL Al
Halk Yatırım 161,48 TL Al
Garanti BBVA Yatırım 140,00 TL Endeks üstü getiri
İntegral Yatırım 176,00 TL
İş Yatırım 159,98 TL Al
İnfo Yatırım 176,00 TL Al
Ak Yatırım 140,00 TL Endeks üstü getiri
Yapı Kredi Yatırım 160,00 TL Al
Gedik Yatırım 139,78 TL Endeks üstü getiri
GCM Yatırım 153,90 TL Al
Vakıf Yatırım 151,00 TL Al
Şeker Yatırım 136,60 TL Al
ICBC Yatırım 150,00 TL Al
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24 hisse için toplam 73 hedef fiyat açıklandı! Bim, Migros, Pegasus, Şişecam, Halkbank, Turkcell... - Sayfa 3

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Garanti BBVA Yatırım 52,00 TL Endekse paralel getiri
Deniz Yatırım 44,40 TL Tut
Halk Yatırım 54,10 TL Al
Gedik Yatırım 47,31 TL Endekse paralel getiri
Şeker Yatırım 50,00 TL Al
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24 hisse için toplam 73 hedef fiyat açıklandı! Bim, Migros, Pegasus, Şişecam, Halkbank, Turkcell... - Sayfa 4

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
İş Yatırım 91,00 TL Al
Deniz Yatırım 83,00 TL Al
Gedik Yatırım 94,34 TL Endeks üstü getiri
İntegral Yatırım 92,00 TL
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