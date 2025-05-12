24 hisse için toplam 73 hedef fiyat açıklandı! Bim, Migros, Pegasus, Şişecam, Halkbank, Turkcell...
2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından aracı kurumlar, 24 hisseye yönelik toplam 73 adet hedef fiyat paylaşarak yeni döneme dair beklentilerini revize etti.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 12 Mayıs pazartesi günü için aracı kurumlardan 24 hisse için 73 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
1 | 25
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|206,00 TL
|Al
|Halk Yatırım
|161,48 TL
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|140,00 TL
|Endeks üstü getiri
|İntegral Yatırım
|176,00 TL
|–
|İş Yatırım
|159,98 TL
|Al
|İnfo Yatırım
|176,00 TL
|Al
|Ak Yatırım
|140,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Yapı Kredi Yatırım
|160,00 TL
|Al
|Gedik Yatırım
|139,78 TL
|Endeks üstü getiri
|GCM Yatırım
|153,90 TL
|Al
|Vakıf Yatırım
|151,00 TL
|Al
|Şeker Yatırım
|136,60 TL
|Al
|ICBC Yatırım
|150,00 TL
|Al
2 | 25
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Garanti BBVA Yatırım
|52,00 TL
|Endekse paralel getiri
|Deniz Yatırım
|44,40 TL
|Tut
|Halk Yatırım
|54,10 TL
|Al
|Gedik Yatırım
|47,31 TL
|Endekse paralel getiri
|Şeker Yatırım
|50,00 TL
|Al
3 | 25