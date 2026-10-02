24 saat içinde tabela yeniden değişti: LPG'ye bir zam daha! İşte 2 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında ekim ayıyla başlayan hareketlilik LPG otogaz fiyatlarına da yansıdı. Eşel Mobil Sistemi'nin 1 Ekim'de sona ermesiyle LPG'ye yaklaşık 1,48 TL'lik ÖTV zammı gelmişti. Bunun ardından otogaza litre başına yaklaşık 4,63 TL'lik yeni bir zam daha yapıldı. Böylece LPG'nin litre fiyatı bir günde 6 TL'den fazla arttı. Son zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde otogazın litre fiyatı 40 TL'yi aştı. Peki 2 Ekim 2026 Cuma günü benzin ve motorin ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminin sona ermesiyle vergi kaynaklı yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle LPG'de eşel mobil öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüldü ve 1 Ekim'de pompa fiyatlarına yaklaşık 1,48 TL'lik artış yansıdı.
Bunun ardından rafineri çıkış fiyatındaki değişim nedeniyle LPG otogaz fiyatlarına 4,63-4,65 TL aralığında yeni bir zam daha geldi. Böylece otogazın litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 40 TL'nin üzerine çıktı.
Peki son zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de otogazın litre fiyatı ne kadar oldu? İşte LPG fiyatlarında güncel durum...
Otogaz fiyatlarında 1 Ekim'de uygulanan yaklaşık 1,48 TL'lik ÖTV kaynaklı artışın ardından yeni bir zam daha geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre LPG'nin litre fiyatına 2 Ekim Cuma günü itibarıyla yaklaşık 4,63-4,65 TL arasında zam yapıldı.
Eşel Mobil Sistemi'nin kaldırılmasıyla LPG'de yeni dönem
Akaryakıtta uzun süredir uygulanan Eşel Mobil Sistemi, 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erdi. Sistem kapsamında LPG'de kilogram başına 9,2190 TL olarak uygulanan ÖTV tutarı, düzenlemeyle 11,3830 TL'ye yükseltildi.
ÖTV'deki artışın pompa fiyatlarına etkisi yaklaşık 1,48 TL olarak hesaplanırken, LPG otogaz fiyatları ekim ayının ilk gününde yükseldi.