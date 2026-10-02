24 saat içinde tabela yeniden değişti: LPG'ye bir zam daha! İşte 2 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminin sona ermesiyle vergi kaynaklı yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle LPG'de eşel mobil öncesindeki ÖTV uygulamasına dönüldü ve 1 Ekim'de pompa fiyatlarına yaklaşık 1,48 TL'lik artış yansıdı.

Bunun ardından rafineri çıkış fiyatındaki değişim nedeniyle LPG otogaz fiyatlarına 4,63-4,65 TL aralığında yeni bir zam daha geldi. Böylece otogazın litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 40 TL'nin üzerine çıktı.

Peki son zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de otogazın litre fiyatı ne kadar oldu? İşte LPG fiyatlarında güncel durum...