Motorine indirim geliyor: İşte 24 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak bu indirimle birlikte motorin fiyatlarında 1 lira 59 kuruşluk bir düşüş bekleniyor.

Peki, 24 Temmuz 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 24 Temmuz 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: