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25 şirket borsada geri alım yaptı... İşte hisselerini toplayan şirketler ve lot sayıları

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım programlarına yönelik adımları devam ediyor. Şirketler, son duyurularla birlikte pay piyasasında fiyat istikrarını desteklemeye yönelik yeni geri alımlar yaptı. Yatırımcı güvenini korumaya yönelik geri alım yapan şirket sayısı 25'i buldu.

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25 şirket borsada geri alım yaptı... İşte hisselerini toplayan şirketler ve lot sayıları - Sayfa 1

Borsada şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar haftanın son işlem günü 25 Eylül'de de sürdü. Bugün 25 şirket hisselerinde geri alıma gitti. 

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25 şirket borsada geri alım yaptı... İşte hisselerini toplayan şirketler ve lot sayıları - Sayfa 2

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.

(OYLUM)

Geri alınan hisse adeti: 26.756 lot

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25 şirket borsada geri alım yaptı... İşte hisselerini toplayan şirketler ve lot sayıları - Sayfa 3

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(DAGI)

Geri alınan hisse adeti: 4.100.050 lot

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25 şirket borsada geri alım yaptı... İşte hisselerini toplayan şirketler ve lot sayıları - Sayfa 4

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(ATAKP)

Geri alınan hisse adeti: 80.000 lot

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