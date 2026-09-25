25 şirket borsada geri alım yaptı... İşte hisselerini toplayan şirketler ve lot sayıları
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım programlarına yönelik adımları devam ediyor. Şirketler, son duyurularla birlikte pay piyasasında fiyat istikrarını desteklemeye yönelik yeni geri alımlar yaptı. Yatırımcı güvenini korumaya yönelik geri alım yapan şirket sayısı 25'i buldu.
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Borsada şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar haftanın son işlem günü 25 Eylül'de de sürdü. Bugün 25 şirket hisselerinde geri alıma gitti.
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