250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar
Faizlerde gelecek dönemde “düşüş” beklentisinin öne çıkması, mevduat oranlarında da farklı bir tabloyu beraberinde getirdi. Bankalar tarafından düşük tutarlı mevduata yüksek oranlar sunulurken, yüksek tutarlı mevduata daha düşük oranlar öneriliyor. 100 bin TL için 1 bankada yüzde 50 olarak devam eden mevduat oranları, 1 milyon TL mevduatta en yüksek yüzde 49,50 olarak öne çıkıyor. İşte mevduat faizlerinde son oranlar ve getiriler…
Piyasalarda şubat aynının ikinci haftası başlarken, bankada parası olan herkesi ilgilendiren mevduat faizleri cephesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. TCMB’nin aralık ayındaki ilk faiz indiriminin ardından düşüş yönünde hareket eden ve geçtiğimiz haftalarda ortalama % 50 barajının altına çekilen mevduat faizlerinde, gerileme eğilimi devam ediyor.
DÜŞÜK MEVDUATA YÜKSEK ORAN
Faizlerde ‘aşağı yönlü’ beklentinin de sürmesi sebebiyle bankalar tarafından; önceki dönemden farklı olmak üzere, yüksek tutarlı mevduata düşük oranlar teklif edildiği ve düşük tutarlı mevduata da yüksek oranlar önerildiği görülüyor. 10 Şubat haftasında 100 bin TL mevduat için 1 bankada %50 olarak devam eden mevduat oranı, 1 milyon TL mevduatta en yüksek %49,50 olarak gerçekleşiyor.
ENFLASYON, BEKLENTİYİ AŞMIŞTI
Bu arada faizlerde düşüş hızını doğrudan etkileyen enflasyon rakamlarından da önemli sinyaller geliyor. Geçen hafta açıklanan ocak ayı TÜFE verisi aylık bazda %5,03 ile beklentileri aştı. Cuma günü yılın ilk enflasyon raporu toplantısında 2025 beklentisini %24’e revize eden TCMB yönetimi; faiz politikasında “oto pilota bağlamadıkları” ve “veri odaklı gidileceği” mesajını verdi.