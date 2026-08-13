250 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte bankalardaki faiz oranları ve geri ödeme tablosu
Nakit ihtiyacını karşılamak için bankaların ihtiyaç kredisine yönelenler, en düşük maliyetli seçenekleri araştırıyor. Yıllık maliyet oranlarının yüzde 35 seviyesine ulaşması ise kredi kullanmak isteyenleri temkinli davranmaya itiyor. Piyasalarda gözler, TCMB’nin perşembe günü açıklayacağı enflasyon raporuna çevrildi. Peki, mevcut oranlarla 250 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte güncel hesaplama tablosu...
Piyasaların gözü, Merkez Bankası’nın 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu’na çevrildi. Bir yandan petrol fiyatlarındaki yükseliş, diğer yandan Orta Doğu’daki belirsizlikler yakından izlenirken, jeopolitik risklerin arttığı mart ayından bu yana piyasa fonlamasını yüzde 40 seviyesinde sürdüren TCMB’nin bu haftaki sunumunda vereceği mesajlar önem taşıyor.
Mevcut durumda politika faizi yüzde 37, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 seviyesinde bulunuyor.
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TCMB’nin 3. Enflasyon Raporu sunumunda piyasa katılımcılarının özellikle faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı ve fonlama maliyetlerinde olası değişiklikler konusunda net mesajlar arayacağını belirtti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve artan jeopolitik risklerin Merkez Bankası’nın para politikası stratejisini nasıl şekillendireceğinin de sunumda ortaya çıkacağını ifade eden Eryılmaz, iki farklı senaryoya işaret etti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası’nın piyasa tarafından “güvercin” olarak değerlendirilecek mesajlar vermesi halinde bunun özellikle bankacılık sektörü açısından önemli bir destek sağlayabileceğini belirtti. Eryılmaz, temmuz ayında enflasyonun ana eğilim göstergeleri ortalamasının yüzde 1,84’e gerileyerek dezenflasyon sürecinin en düşük seviyesine indiğine dikkat çekti. TCMB’nin de düşüş gösteren enflasyonun ana eğilimine vurgu yapmasının piyasa beklentilerini olumlu yönde etkileyebileceğini ifade etti.