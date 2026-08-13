250 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte bankalardaki faiz oranları ve geri ödeme tablosu

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TCMB’nin 3. Enflasyon Raporu sunumunda piyasa katılımcılarının özellikle faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı ve fonlama maliyetlerinde olası değişiklikler konusunda net mesajlar arayacağını belirtti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve artan jeopolitik risklerin Merkez Bankası’nın para politikası stratejisini nasıl şekillendireceğinin de sunumda ortaya çıkacağını ifade eden Eryılmaz, iki farklı senaryoya işaret etti.