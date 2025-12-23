  1. Ekonomim
2.500.000 TL konut kredisinin geri ödemesi belli oldu; İş, Akbank, Vakıf, Ziraat TEB, Garanti...

2,5 milyon TL tutarında ve 120 ay vadeli konut kredilerinde bankalar arasındaki fark dikkat çekti. Toplam geri ödeme tutarları milyonlarca liralık farklar oluşturdu.

120 ay vadeli 2.500.000 TL konut kredisi seçenekleri incelendiğinde, faiz oranlarındaki sınırlı değişimlerin dahi aylık taksitleri ve toplam geri ödemeyi ciddi ölçüde etkilediği ortaya çıktı. Bankalar arasındaki fark, kredi tercihini belirleyen en önemli unsur olarak öne çıktı.

1. Türkiye İş Bankası - %2,79 - 72.415 TL - 8.729.020 TL

2. Akbank - %2,65 - 69.251 TL - 8.348.454 TL

3. Kuveyt Türk - %2,81 - 72.870 TL - 8.777.614 TL

