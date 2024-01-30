27 ülkede geçerli olacak: Otomobillere kara kutu zorunluluğu geliyor 2024 Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak tüm yeni otomobillerde zorunlu “kara kutu” olacak. ABD'de de 2022 yılından bu yana yeni bir yasa üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) otomobillere kara kutu zorunluluğu geliyor. Bu yılın Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak düzenleme, M1 kategorisindeki sekiz koltuklu otomobilleri, pick-up kamyonetleri ve vanları içeren 3 bin 500 kilogramın altındaki ağırlığa sahip N1 sınıfı araçları kapsayacak. 1 | 5

NTV'nin haberine göre bu yeni düzenleme, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç gibi 27 ülkede geçerli olacak. 2 | 5

EDR sistemi nasıl çalışır? EDR sistemi, araçların hava yastığı sistemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak. Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiğinde EDR devreye girecek. Ayrıca aracın kaputu açıldığında, yatayda ya da dikeyde hızı 0,15 saniyede saatte 8 kilometreden fazla arttığında sistem devreye girecek. 3 | 5