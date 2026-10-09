28 şirket borsada geri alım yaptı! İşte alım yapılan lot miktarları
Borsa İstanbul’da 9 Ekim Cuma günü 28 şirketin gerçekleştirdiği pay geri alımları dikkat çekti.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, pay fiyatlarında istikrarı desteklemek ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla hisse geri alım işlemlerine devam ediyor.
9 Ekim Cuma günü açıklanan bildirimlere göre, toplam 28 şirket kendi hisselerini geri alarak geri alım faaliyetlerini sürdürdü.
İşte gün içerisinde pay geri alımı yapan 28 şirket ve geri aldıkları hisse miktarlarına ilişkin tüm detaylar.