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  4. 28 şirket borsada geri alım yaptı! İşte alım yapılan lot miktarları

28 şirket borsada geri alım yaptı! İşte alım yapılan lot miktarları

Borsa İstanbul’da 9 Ekim Cuma günü 28 şirketin gerçekleştirdiği pay geri alımları dikkat çekti.

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28 şirket borsada geri alım yaptı! İşte alım yapılan lot miktarları - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, pay fiyatlarında istikrarı desteklemek ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla hisse geri alım işlemlerine devam ediyor.

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28 şirket borsada geri alım yaptı! İşte alım yapılan lot miktarları - Sayfa 2

9 Ekim Cuma günü açıklanan bildirimlere göre, toplam 28 şirket kendi hisselerini geri alarak geri alım faaliyetlerini sürdürdü.

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28 şirket borsada geri alım yaptı! İşte alım yapılan lot miktarları - Sayfa 3

İşte gün içerisinde pay geri alımı yapan 28 şirket ve geri aldıkları hisse miktarlarına ilişkin tüm detaylar.

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28 şirket borsada geri alım yaptı! İşte alım yapılan lot miktarları - Sayfa 4

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

IZENR

Geri Alınan Hisse 4.000.000 Lot

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