29 hisse için hedef fiyatlar güncellendi: Aselsan, THY, Tüpraş, Migros, Pegasus, Enka İnşaat...
Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği 29 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor.Bu hafta 29 hisse için yeni hedef fiyat tahminleri paylaşıldı. Bu raporlar, yatırımcılara yön gösterirken piyasalarda da önemli etkiler yaratıyor.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler...
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR)
Garanti BBVA Yatırım hedef fiyatı: 180,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Garanti BBVA Yatırım hedef fiyatı: 13,60 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri