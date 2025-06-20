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  4. 29 hisse için hedef fiyatlar güncellendi: Aselsan, THY, Tüpraş, Migros, Pegasus, Enka İnşaat...

29 hisse için hedef fiyatlar güncellendi: Aselsan, THY, Tüpraş, Migros, Pegasus, Enka İnşaat...

Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği 29 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini açıkladı.

29 hisse için hedef fiyatlar güncellendi: Aselsan, THY, Tüpraş, Migros, Pegasus, Enka İnşaat... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor.Bu hafta 29 hisse için yeni hedef fiyat tahminleri paylaşıldı. Bu raporlar, yatırımcılara yön gösterirken piyasalarda da önemli etkiler yaratıyor.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler...

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29 hisse için hedef fiyatlar güncellendi: Aselsan, THY, Tüpraş, Migros, Pegasus, Enka İnşaat... - Sayfa 2

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR)
Garanti BBVA Yatırım hedef fiyatı: 180,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

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29 hisse için hedef fiyatlar güncellendi: Aselsan, THY, Tüpraş, Migros, Pegasus, Enka İnşaat... - Sayfa 3

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Garanti BBVA Yatırım hedef fiyatı: 13,60 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

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29 hisse için hedef fiyatlar güncellendi: Aselsan, THY, Tüpraş, Migros, Pegasus, Enka İnşaat... - Sayfa 4

Aksigorta A.Ş. (AKGRT)
Garanti BBVA Yatırım hedef fiyatı: 10,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

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