3 banka tek tek 2025 yılı altın tahminlerini açıkladı: Peki, altın fiyatları yükselecek mi?
2025 yılında da altın piyasası, yatırımcıların en çok dikkat ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, enflasyon kaygıları ve merkez bankalarının para politikaları gibi etkenler, altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Saxo Bank, UBS ve Macquarie Group gibi büyük finans kuruluşları, 2025 yılına dair altın tahminlerini paylaştı. Peki, 2025'te altın fiyatları ne kadar olacak?
Saxo Bank, UBS ve Macquarie Group gibi önde gelen bankalar 2025 yılı altın tahminlerini açıkladı. Peki, altın fiyatları 2025'te ne kadar olacak? Uzmanlar, altın yatırımcılarına hangi stratejileri öneriyor?
Altın artan jeopolitik gerginlikler ve ABD'nin ithalat vergileri ile zorlanmadan 3 bin dolar seviyesini aştı. Altının onsu haftayı 3 bin 28 dolardan kapatarak zirve takibini sürdürdü. Altının gramı ise serbest piyasada 3679 TL'den alıcı buldu.
SAXO BANK TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
Danimarkalı finans devi Saxo Bank ise altın tahminini güncelledi. Fiyatlarda kısa vadeli oynaklık beklenirken, Saxo Bank 2025 altın fiyat tahminini ons başına 3300 ABD dolarına yükseltti.