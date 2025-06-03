3 Haziran 2025 güncel mevduat faiz oranları: 32 gün vadeli 500 bin TL ne kadar kazandırıyor?
3 Haziran 2025 itibarıyla mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Ekonomideki dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın faiz kararları, bankaların vadeli mevduat faizlerini yukarı çekti. Vatandaşlar ve yatırımcılar, “Hangi banka en yüksek faiz veriyor?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 500 bin TL’lik birikimle 32 gün vadede ne kadar kazanç elde edilir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan politika faizi artışı ve dövizden Türk Lirası'na dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu. Son dönemde artan faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı birikimi olan tasarruf sahipleri için cazip fırsatlar sunuyor. 2025 Haziran ayı itibarıyla mevduat faiz oranları, son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, bankaların sunduğu vadeli mevduat faizlerini yakından takip eden yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
3 Haziran 2025 itibarıyla bankalarda 1 ay (32 gün) vadeli mevduat faiz oranları, yüzde 53 seviyelerine kadar yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve TL'ye yönelim teşvikleri, bankaların vadeli mevduat ürünlerinde faizleri yukarı çekti.
Bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranlarına göre, 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte en yüksek faiz veren bankalar ve 500.000 TL'nin 1 aylık net kazancına dair güncel hesaplamalar...