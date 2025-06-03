3 Haziran 2025 güncel mevduat faiz oranları: 32 gün vadeli 500 bin TL ne kadar kazandırıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan politika faizi artışı ve dövizden Türk Lirası'na dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu. Son dönemde artan faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı birikimi olan tasarruf sahipleri için cazip fırsatlar sunuyor. 2025 Haziran ayı itibarıyla mevduat faiz oranları, son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, bankaların sunduğu vadeli mevduat faizlerini yakından takip eden yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.