3 hisse taban, 19 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem gününde en çok düşen ve en çok yükselen hisseler belli oldu.
Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi, yüzde 1,61 yükselişle 11.313,90 puandan kapanış yaptı. Endeks, böylece tüm zamanların en yüksek puanlı kapanışını gerçekleştirirken, 21 Ağustos Perşembe günü 19 hisse senedi tavan fiyattan işlem görürken, üç hisse de taban fiyattan kapattı.
İşte perşembe günü en çok kaybettiren hisseler...
10 - Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)
Kapanış fiyatı: 30,30 TL
Günlük değişim: Yüzde -5,02