3 hisse taban, 19 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi, yüzde 1,61 yükselişle 11.313,90 puandan kapanış yaptı. Endeks, böylece tüm zamanların en yüksek puanlı kapanışını gerçekleştirirken, 21 Ağustos Perşembe günü 19 hisse senedi tavan fiyattan işlem görürken, üç hisse de taban fiyattan kapattı.

İşte perşembe günü en çok kaybettiren hisseler...