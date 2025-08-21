  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 3 hisse taban, 19 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

3 hisse taban, 19 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem gününde en çok düşen ve en çok yükselen hisseler belli oldu.

3 hisse taban, 19 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 1

Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi, yüzde 1,61 yükselişle 11.313,90 puandan kapanış yaptı. Endeks, böylece tüm zamanların en yüksek puanlı kapanışını gerçekleştirirken, 21 Ağustos Perşembe günü 19 hisse senedi tavan fiyattan işlem görürken, üç hisse de taban fiyattan kapattı.

İşte perşembe günü en çok kaybettiren hisseler...

1 | 21
3 hisse taban, 19 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 2

10 - Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)
Kapanış fiyatı: 30,30 TL
Günlük değişim: Yüzde -5,02

2 | 21
3 hisse taban, 19 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 3

9 - Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO)
Kapanış fiyatı: 479,75 TL
Günlük değişim: Yüzde -5,28

3 | 21
3 hisse taban, 19 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 4

8 - Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU)
Kapanış fiyatı: 31,00 TL
Günlük değişim: Yüzde -5,78

4 | 21