  4. 3 hisse taban, 22 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

Haftanın dördüncü işlem gününde Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.

7 Ağustos Perşembe günü Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yüzde 0,50 artışla 10.956,05 puandan kapanış gerçekleştirdi. Aynı gün 3 hisse taban fiyat seviyesinden işlem görürken, 22 hisse ise tavan fiyatla günü tamamladı.

İşte perşembe günü en çok düşen hisseler...

10 - Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)
Kapanış Fiyatı: 80,30 TL
Yüzdelik değişim: yüzde -4,86

9 - Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS)
Kapanış Fiyatı: 116.820,00 TL
Yüzdelik değişim: yüzde -5,02

8 - Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN)
Kapanış Fiyatı: 2,74 TL
Yüzdelik değişim: yüzde -5,52

