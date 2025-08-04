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  4. 3 hisse taban, 32 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

3 hisse taban, 32 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.

3 hisse taban, 32 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 1

Borsada 4 Ağustos Pazartesi işlem günü, BİST100 endeksi yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan kapanış yaptı. 3 hisse seansı taban fiyattan tamamlarken 32 hisse ise tavan fiyattan işlem gördü..

İşte pazartesi günü en çok kaybettiren hisseler...

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3 hisse taban, 32 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 2

10 - Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
Kapanış Fiyatı: 363,25 TL
Yüzdelik Değişim: Yüzde -4,66

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3 hisse taban, 32 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 3

9 - Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS)
Kapanış Fiyatı: 10,31 TL
Yüzdelik Değişim: Yüzde -4,80

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3 hisse taban, 32 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 4

8 - Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO)
Kapanış Fiyatı: 8,70 TL
Yüzdelik Değişim: Yüzde -5,13

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