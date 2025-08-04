3 hisse taban, 32 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
Borsada 4 Ağustos Pazartesi işlem günü, BİST100 endeksi yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan kapanış yaptı. 3 hisse seansı taban fiyattan tamamlarken 32 hisse ise tavan fiyattan işlem gördü..
İşte pazartesi günü en çok kaybettiren hisseler...
10 - Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
Kapanış Fiyatı: 363,25 TL
Yüzdelik Değişim: Yüzde -4,66
9 - Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS)
Kapanış Fiyatı: 10,31 TL
Yüzdelik Değişim: Yüzde -4,80