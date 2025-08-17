3 hisse yüzde 60 prim yaptı! Borsada haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu
Geride kalan haftada Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
Borsada geride kalan 11-15 Ağustos 2025 haftasını BİST100 endeksi yüzde 0,93 düşüşle 10.870,57 puandan kapattı. Borsanın değer kaybederek sonlandırdığı haftada bazı hisseler yüksek oranlı gerilemeler yaşanırken bazı hisseler yüksek oranda prim yaptı.
İşte bu hafta en çok kaybettiren hisseler...
10 - Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 616,00 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 503,50 TL
Yüzdelik değişim: %-18,26
9 - Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 18,48 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 15,00 TL
Yüzdelik değişim: %-18,83