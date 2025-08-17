3 hisse yüzde 60 prim yaptı! Borsada haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu

Borsada geride kalan 11-15 Ağustos 2025 haftasını BİST100 endeksi yüzde 0,93 düşüşle 10.870,57 puandan kapattı. Borsanın değer kaybederek sonlandırdığı haftada bazı hisseler yüksek oranlı gerilemeler yaşanırken bazı hisseler yüksek oranda prim yaptı.

İşte bu hafta en çok kaybettiren hisseler...