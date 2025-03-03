3 Mart 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Mart) ne kadar oldu? 3 Mart 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Mart pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.377,41
Satış: 3.380,17
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,403.86
Satış: 5,526.57
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Yarım altın fiyatı
Alış: 10,773.94
Satış: 11,053.15
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,398.00
Satış: 22,737.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 54,038.59
Satış: 55,265.75
Ata altın fiyatı
Alış: 22,290.92
Satış: 22,849.94
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