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  4. 3 Mart 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Mart 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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3 Mart 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.377,41

Satış: 3.380,17

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,403.86

Satış: 5,526.57

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3 Mart 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,773.94

Satış: 11,053.15

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,398.00

Satış: 22,737.00

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3 Mart 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 54,038.59

Satış: 55,265.75

Ata altın fiyatı

Alış: 22,290.92

Satış: 22,849.94

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3 Mart 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 21,615.44

Satış: 22,038.70

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,080.20

Satış: 3,082.71

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