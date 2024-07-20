3 milyon 700 bin emekliyi ilgilendiriyor: 12 bin 500’ün farkı ağustosta hesaplarda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren vergi teklifi kabul edildi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşması bekleniyor. Teklif Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 3 milyon 703 bin emekliye zam farklarının ağustosta yatırılması bekleniyor.
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekliği aylığını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenlemenin de içinde olduğu vergi paketi görüşmeleri önceki gün tamamlandı.
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye çıkarılması bütçeye 33.2 milyar liralık ilave maliyet getirecek.
Düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul’da yasalaşması bekleniyor. Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekecek.
HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre bu aşamadan sonra ise 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarını ağustos ayının başında alması bekleniyor.