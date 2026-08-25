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  4. 3 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! İşte 10 yıllık kredinin aylık taksiti ve toplam ödemesi

3 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! İşte 10 yıllık kredinin aylık taksiti ve toplam ödemesi

Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan güncellemeyle birlikte, 10 yıl vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksiti ve toplam geri ödeme tutarı yeniden hesaplandı. Güncel oranlar, kredi maliyetinde dikkat çekici değişikliklere yol açarken, ev sahibi olmak isteyenlerin ödeyeceği tutar da merak konusu oldu. Peki 3 milyon TL konut kredisinde aylık taksit ne kadar oldu? 120 ayın sonunda toplam geri ödeme kaç milyon liraya ulaşıyor?

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3 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! İşte 10 yıllık kredinin aylık taksiti ve toplam ödemesi - Sayfa 1

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Konut piyasasındaki hareketlilik sürerken, bankaların güncel kredi maliyetleri de belli olmaya başladı.

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3 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! İşte 10 yıllık kredinin aylık taksiti ve toplam ödemesi - Sayfa 2

Konut kredisi kullanarak ev satın almayı planlayanlar için bankaların sunduğu aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları karşılaştırıldı.

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3 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! İşte 10 yıllık kredinin aylık taksiti ve toplam ödemesi - Sayfa 3

Güncel verilere göre katılım bankalarında faiz oranları yüzde 2,87’den başlarken, mevduat bankalarında konut kredisi faiz oranları yüzde 2,99 ile yüzde 3,58 arasında değişiyor.

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3 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! İşte 10 yıllık kredinin aylık taksiti ve toplam ödemesi - Sayfa 4

Bankaların sunduğu seçenekler arasında en düşük maliyetli teklifler katılım finans kuruluşlarında öne çıkarken, kredi tutarı ve vadeye bağlı olarak aylık taksitler yaklaşık 89 bin TL ile 109 bin TL arasında değişiyor.

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