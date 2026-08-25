3 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! İşte 10 yıllık kredinin aylık taksiti ve toplam ödemesi
Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan güncellemeyle birlikte, 10 yıl vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksiti ve toplam geri ödeme tutarı yeniden hesaplandı. Güncel oranlar, kredi maliyetinde dikkat çekici değişikliklere yol açarken, ev sahibi olmak isteyenlerin ödeyeceği tutar da merak konusu oldu. Peki 3 milyon TL konut kredisinde aylık taksit ne kadar oldu? 120 ayın sonunda toplam geri ödeme kaç milyon liraya ulaşıyor?
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Konut piyasasındaki hareketlilik sürerken, bankaların güncel kredi maliyetleri de belli olmaya başladı.
Konut kredisi kullanarak ev satın almayı planlayanlar için bankaların sunduğu aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları karşılaştırıldı.
Güncel verilere göre katılım bankalarında faiz oranları yüzde 2,87’den başlarken, mevduat bankalarında konut kredisi faiz oranları yüzde 2,99 ile yüzde 3,58 arasında değişiyor.