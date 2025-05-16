3 milyon TL konut kredisinde 5 yıl vadeli geri ödeme planı belli oldu! İşte geri ödeme tutarları
16 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların konut kredisi faiz oranlarında güncel tablo netleşti. Bankalar tarafından sunulan en düşük konut kredisi faizi yüzde 3,09 olurken, en yüksek oran yüzde 5,89 seviyesine kadar yükseldi. Peki, 5 yıl vadeyle çekilecek 3 milyon TL'lik bir konut kredisinin aylık taksiti ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar oldu?
Konut piyasasındaki hareketlilik, kredi başvurularında artışa neden oldu. Bu artışa paralel olarak bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.
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Şu an en düşük faiz oranı yüzde 3,09 seviyesinde bulunuyor. 5 yıl (60 ay) vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisi için bankaların sunduğu aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları tek tek hesaplandı.
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