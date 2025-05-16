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  4. 3 milyon TL konut kredisinde 5 yıl vadeli geri ödeme planı belli oldu! İşte geri ödeme tutarları

3 milyon TL konut kredisinde 5 yıl vadeli geri ödeme planı belli oldu! İşte geri ödeme tutarları

16 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların konut kredisi faiz oranlarında güncel tablo netleşti. Bankalar tarafından sunulan en düşük konut kredisi faizi yüzde 3,09 olurken, en yüksek oran yüzde 5,89 seviyesine kadar yükseldi. Peki, 5 yıl vadeyle çekilecek 3 milyon TL'lik bir konut kredisinin aylık taksiti ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar oldu?

3 milyon TL konut kredisinde 5 yıl vadeli geri ödeme planı belli oldu! İşte geri ödeme tutarları - Sayfa 1

Konut piyasasındaki hareketlilik, kredi başvurularında artışa neden oldu. Bu artışa paralel olarak bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.

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3 milyon TL konut kredisinde 5 yıl vadeli geri ödeme planı belli oldu! İşte geri ödeme tutarları - Sayfa 2

Şu an en düşük faiz oranı yüzde 3,09 seviyesinde bulunuyor. 5 yıl (60 ay) vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisi için bankaların sunduğu aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları tek tek hesaplandı.

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3 milyon TL konut kredisinde 5 yıl vadeli geri ödeme planı belli oldu! İşte geri ödeme tutarları - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı %3,09
Aylık Taksit 110.497,55 TL
Toplam Ödeme 6.658.553 TL

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3 milyon TL konut kredisinde 5 yıl vadeli geri ödeme planı belli oldu! İşte geri ödeme tutarları - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı %3,29
Aylık Taksit 115.220,94 TL
Toplam Ödeme 6.951.016 TL

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