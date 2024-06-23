Konut kredisi faizleri güncellendi: 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Konut kredisi faiz oranları konusunda ev almak isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, hangi banka en uygun konut kredisi sunuyor? İşte güncel oranlar...
Yeni ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, banka banka konut kredisi faizlerini merak ediyor. Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.
Ev satın almak isteyen vatandaşlar tarafından 'En uygun konut kredisi veren bankalar' araştırması hız kazandı. Krediyle konut almak isteyenler için 3 milyon TL'nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları belli oldu.
İşte güncel faiz oranları...
AKBANK:
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Aylık Taksit: 94.056 TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 316 bin 388 TL
İŞ BANKASI:
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Aylık Taksit: 94.056 TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 316 bin 388 TL