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  4. 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.868,99

Satış: 3.872,94

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,190.39

Satış: 6,332.26

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3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,342.09

Satış: 12,664.51

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 25,661.00

Satış: 26,049.00

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3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 61,903.89

Satış: 63,322.57

Ata altın fiyatı

Alış: 25,535.35

Satış: 26,181.07

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3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 24,761.56

Satış: 25,251.57

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,528.52

Satış: 3,532.12

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