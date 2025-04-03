3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Nisan) ne kadar oldu? 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Nisan Perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.868,99
Satış: 3.872,94
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,190.39
Satış: 6,332.26
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Yarım altın fiyatı
Alış: 12,342.09
Satış: 12,664.51
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 25,661.00
Satış: 26,049.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 61,903.89
Satış: 63,322.57
Ata altın fiyatı
Alış: 25,535.35
Satış: 26,181.07
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