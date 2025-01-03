3 Ocak 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Ocak) ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Ocak cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.035,14
Satış: 3.038,64
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,856.23
Satış: 4,968.17
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,682.11
Satış: 9,936.35
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,144.00
Satış: 20,448.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,562.30
Satış: 49,681.73
Ata altın fiyatı
Alış: 20,031.9
Satış: 20,541.19
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