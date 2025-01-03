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  4. 3 Ocak 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Ocak 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Ocak) ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Ocak cuma altın fiyatları…

3 Ocak 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.035,14

Satış: 3.038,64

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,856.23

Satış: 4,968.17

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3 Ocak 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,682.11

Satış: 9,936.35

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,144.00

Satış: 20,448.00

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3 Ocak 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,562.30

Satış: 49,681.73

Ata altın fiyatı

Alış: 20,031.9

Satış: 20,541.19

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3 Ocak 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,424.92

Satış: 19,811.92

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,768.05

Satış: 2,771.24

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