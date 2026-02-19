3 şirket temettü kararını açıkladı. Ödemelerin hesaplara geçeceği tarih belli oldu!

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul’da işlem gören 3 şirket yatırımcısı için temettü kararını açıkladı.

Borsa İstanbul, 16-19 Şubat 2026 tarihleri arasında tarihi zirve arayışını sürdürdüğü dalgalı bir seyir izledi. Haftaya 16 Şubat’ta 14.339,30 puanla rekor kırarak başlayan BIST 100 endeksi, 17 Şubat’ta kar satışlarıyla 14.227,29 puana gerilese de 18 Şubat Çarşamba gününü 14.259,90 puanda pozitif kapattı.

19 Şubat itibarıyla küresel piyasalardaki temkinli duruş ve direnç seviyelerinin test edilmesiyle yatay bir görünüm sergileyen borsa, özellikle bankacılık ve ulaştırma hisselerindeki yüksek işlem hacmiyle dikkat çekti. Analistler, endeksin 14.300 puan üzerindeki kalıcılığının orta vadeli yükseliş trendi için kritik olduğunu vurguluyor.

3 ŞİRKETTEN TEMETTÜ KARARI AÇIKLAMASI

Borsanın performansı bu şekilde gerçekleşirken 3 şirket de temettü kararını açıkladı. Konuya ilişkin detaylar şöyle:

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu 0,44 TL 0,374 TL 17 Nisan
