3 şirket temettü kararını açıkladı. Ödemelerin hesaplara geçeceği tarih belli oldu!

19 Şubat itibarıyla küresel piyasalardaki temkinli duruş ve direnç seviyelerinin test edilmesiyle yatay bir görünüm sergileyen borsa, özellikle bankacılık ve ulaştırma hisselerindeki yüksek işlem hacmiyle dikkat çekti. Analistler, endeksin 14.300 puan üzerindeki kalıcılığının orta vadeli yükseliş trendi için kritik olduğunu vurguluyor.