3 şirket temettü ödemesi yapacak! Bu hafta hesaplarını kontrol edin: İşte ödeme tutarları...
Borsa İstanbul'da ağustos ayının üçüncü haftasında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.
Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da devam edecek. Borsa İstanbul’da 25-29 Ağustos işlem haftasında 3 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.
İşte haftanın temettü takvimi...
Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)
Hisse başına 0,6621621 TL brüt ve 0,6621621 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 26 Ağustos 2025
Not: GVK geçici 61. madde gereğince yatırım indirimi dolayısıyla %19,8 oranında stopaj ödendiği için stopaj hesaplanmamıştır.
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS)
Hisse başına 0,1243781 TL brüt ve 0,1057213 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 27 Ağustos 2025
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Hisse başına 0,20 TL brüt ve 0,17 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 28 Ağustos 2025