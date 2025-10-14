3 şirket temettü ödemesi yapacak! Yarın hesaplarınızı kontrol edin: İşte ödeme tutarları...
Borsa İstanbul'da çarşamba günü yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.
Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri, yarın dağıtılacak olan 3 şirketin kar payı ödemeleri ile devam edecek. Borsa İstanbul’da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü 3 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.
İşte yarın temettü ödemesi yapacak şirketler...
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)
Hisse başına 0,50 TL brüt ve 0,425 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 15 Ekim (1. taksit)
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR)
Hisse başına 0,3799795 TL brüt ve 0,3229825 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 15 Ekim (1. taksit)
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR)
Hisse başına 0,3571428 TL brüt ve 0,3035713 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 15 Ekim