  3 şirket temettü ödemesi yapacak! Yarın hesaplarınızı kontrol edin: İşte ödeme tutarları...

3 şirket temettü ödemesi yapacak! Yarın hesaplarınızı kontrol edin: İşte ödeme tutarları...

Borsa İstanbul'da çarşamba günü yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.

3 şirket temettü ödemesi yapacak! Yarın hesaplarınızı kontrol edin: İşte ödeme tutarları...

Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri, yarın dağıtılacak olan 3 şirketin kar payı ödemeleri ile devam edecek. Borsa İstanbul’da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü 3 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

İşte yarın temettü ödemesi yapacak şirketler...

3 şirket temettü ödemesi yapacak! Yarın hesaplarınızı kontrol edin: İşte ödeme tutarları...

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)
Hisse başına 0,50 TL brüt ve 0,425 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 15 Ekim (1. taksit)

3 şirket temettü ödemesi yapacak! Yarın hesaplarınızı kontrol edin: İşte ödeme tutarları...

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR)
Hisse başına 0,3799795 TL brüt ve 0,3229825 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 15 Ekim (1. taksit)

3 şirket temettü ödemesi yapacak! Yarın hesaplarınızı kontrol edin: İşte ödeme tutarları...

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR)
Hisse başına 0,3571428 TL brüt ve 0,3035713 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 15 Ekim

