3 Şubat 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Şubat) ne kadar oldu? 3 Şubat 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Şubat pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.216,33
Satış: 3.219,03
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,146.13
Satış: 5,263.12
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Yarım altın fiyatı
Alış: 10,260.11
Satış: 10,526.23
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 21,330.00
Satış: 21,653.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 51,461.34
Satış: 52,631.16
Ata altın fiyatı
Alış: 21,227.80
Satış: 21,760.65
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