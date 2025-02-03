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  4. 3 Şubat 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Şubat 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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3 Şubat 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.216,33

Satış: 3.219,03

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,146.13

Satış: 5,263.12

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3 Şubat 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,260.11

Satış: 10,526.23

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 21,330.00

Satış: 21,653.00

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3 Şubat 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 51,461.34

Satış: 52,631.16

Ata altın fiyatı

Alış: 21,227.80

Satış: 21,760.65

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3 Şubat 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 20,584.54

Satış: 20,988.08

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,933.30

Satış: 2,935.76

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