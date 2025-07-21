30 milyon araç sahibine 1 ay süre verildi! Dev satış başlıyor
Yediemin otoparklarında bekleyen araçlar için satış süreci hızlandı. 30 milyon araç sahibine 1 ay süre tanındı. Trafikten men edilen araçlar açık artırmayla satılacak.
Maliye Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak için yediemin otoparklarında bekleyen araçlara yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.
6 ay boyunca teslim alınmayan için satış kararı
Trafikten men edilerek 6 ay boyunca teslim alınmayan araçların satış süreci hız kazandı.
Hurda araçlar açık artırma yoluyla satılacak
Yeni düzenlemeyle, bu araçlar il ve ilçe müdürlükleri tarafından hızla elden çıkarılacak. Hurda araçlar pazarlık usulüyle, diğerleri ise açık artırma yoluyla satılacak.