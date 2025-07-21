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  4. 30 milyon araç sahibine 1 ay süre verildi! Dev satış başlıyor

30 milyon araç sahibine 1 ay süre verildi! Dev satış başlıyor

Yediemin otoparklarında bekleyen araçlar için satış süreci hızlandı. 30 milyon araç sahibine 1 ay süre tanındı. Trafikten men edilen araçlar açık artırmayla satılacak.

30 milyon araç sahibine 1 ay süre verildi! Dev satış başlıyor - Sayfa 1

Maliye Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak için yediemin otoparklarında bekleyen araçlara yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

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30 milyon araç sahibine 1 ay süre verildi! Dev satış başlıyor - Sayfa 2

6 ay boyunca teslim alınmayan için satış kararı

Trafikten men edilerek 6 ay boyunca teslim alınmayan araçların satış süreci hız kazandı.

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30 milyon araç sahibine 1 ay süre verildi! Dev satış başlıyor - Sayfa 3

Hurda araçlar açık artırma yoluyla satılacak

Yeni düzenlemeyle, bu araçlar il ve ilçe müdürlükleri tarafından hızla elden çıkarılacak. Hurda araçlar pazarlık usulüyle, diğerleri ise açık artırma yoluyla satılacak.

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30 milyon araç sahibine 1 ay süre verildi! Dev satış başlıyor - Sayfa 4

Haciz ve rehin şerhleri kaldırılacak

Satış işlemiyle birlikte araçlar üzerindeki tüm haciz ve rehin şerhleri kaldırılacak. Ancak, SGK borçlularına ait araçlar bu kapsamın dışında tutulacak.

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