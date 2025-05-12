30 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 5 Mayıs – 9 Mayıs tarihleri arasında geri alım yaptı. Geçtiğimiz hafta 30 şirket tarafından toplam 81 geri alım işlemi gerçekleştirildi.

Toplam tutarlara bakıldığında geride kalan haftada en çok hisse geri alımı gerçekleştiren ilk 10 şirket ve alım tutarları şöyle gerçekleşti: