30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! Çok sayıda projede imzası bulunuyor
Hong Kong’ta 1994 yılından bu yana hizmet veren dev gayrimenkul şirketi Yuzhou Group ABD’de iflas başvurusu yaptı.
Küresel çapta yaşanan iflasların ardı arkası kesilmiyor. 2019 yılında patlak veren koronavirüs pandemisiyle ortaya çıkan kapanma süreci adete irili ufaklı işletmelerin sonu oldu.
Ülkemizde de çok sayıda iflas ve konkordato ilanlarının verildiği süreçte Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD’de de çok sayıda şirket iflas etti.
Çin’de ise ülkenin önde gelen ve devlet destekli milyar dolarlık sermayeli gayrimenkul şirketi iflas etmişti. Bu iflasla birlikte çok sayıda inşaat projesi yarıda kalırken ülkede ekonomik sıkıntılar da baş gösterdi.
30 YILLIK ŞİRKET İFLAS ETTİ
Gelinen süreçte ise yine Çin’de bir inşaat şirketi iflas etti. Basına yansıyan wsj.com’da yer alan habere göre Hong Konglu gayrimenkul şirketi Yuzhou Group iflas ettiğini açıkladı. Çin’de yaşanan ekonomik kriz ve daralmanın son kurbanı olarak nitelendirilen şirketin yetkilileri ABD’de iflas başvurusunda bulundu.